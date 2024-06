Peixe-remo: o misterioso habitante das profundezas dos oceanos

Momento MT |Do R7

Peixe-remo apareceu em praia do Vietnã

Um peixe-remo, espécie que vive águas profundas, foi encontrado na areia de uma praia da região de Hue, no Vietnã. O peixe não só chamou a atenção por sua forma diferenciada, como também causou temor na população, que acredita que suas aparições são um sinal para desastres naturais. As informações são do Daily Mirror.

