PF e GAECO deflagram Operação Cacaria para desarticular associação criminosa voltada a roubos violentos de cargas e caminhões

Campinas/SP. A Polícia Federal e o GAECO/SP, com o apoio da Polícia Militar do Estado de São Paulo (ROTA e 20º BPM/M de Barueri), Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo (4º BPRv) e Polícia Rodoviária Federal, deflagraram na manhã desta quinta-feira, 23/5, a Operação Cacaria, com o objetivo de desarticular associação criminosa voltada a roubos violentos de cargas e caminhões, sequestros e morte de caminhoneiros em municípios do estado de São Paulo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.