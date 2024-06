Podcast Praia dos Ossos estreia nas rádios MEC e Nacional

Alto contraste

A+

A-

O podcast Praia dos Ossos, grande sucesso da produtora Rádio Novelo, vai ganhar novo público. A produção estreia na segunda-feira (17) na programação das rádios Nacional e MEC, emissoras públicas da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A série em oito episódios relembra o caso da socialite Ângela Diniz, assassinada em 1976 com quatro tiros numa casa na Praia dos Ossos, em Búzios (RJ), pelo então namorado Doca Street, réu confesso. Para além do crime que comoveu todo o país, o podcast relembra detalhes do julgamento e levanta o debate sobre a violência contra a mulher e a legítima defesa da honra. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• FICCO/RJ e FICCO/PE prendem homem por homicídio

• FAB encerra neste sábado recebimento de doações ao Rio Grande do Sul

• Polícia Civil prende jovem procurado por homicídio em Mirassol d’Oeste

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.