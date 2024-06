Polícia Federal resgata trabalhadores em condições análogas à escravidão no Paraná Guaíra/PR. A Polícia Federal, em trabalho conjunto com o Ministério Público do Trabalho, a FUNAI e o BPFROn, resgatou ontem (07/06...

Momento MT|Do R7 10/06/2024 - 08h42 (Atualizado em 10/06/2024 - 08h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share