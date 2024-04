Polícia Militar age rápido e apreende grande quantidade de drogas em Sorriso

Equipes da Polícia Militar de Sorriso prenderam dois homens, de 28 e 20 anos, por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, no final da noite desta sexta-feira (19.04), no município. Com a dupla, foram apreendidos 21 tabletes e 235 porções de substâncias análogas a maconha, pasta base e cocaína. Uma espingarda também foi apreendida.

