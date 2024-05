Polícia Militar resgata três pessoas de sequestro em Colniza

Policiais militares da 11ª Companhia Independente resgataram, na tarde deste sábado (25.05), três homens de 18, 24 e 33 anos que estavam sendo mantidos como reféns em uma residência na Rua dos Girassóis, em Colniza. As vítimas estavam com as mãos e pés amarrados.

