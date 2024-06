Prefeito de Cuiabá inaugura praça em homenagem a líder comunitário

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, entregará nesta sexta-feira (21) a Praça João Olímpio Valadares Lira, no bairro Campo Velho. A solenidade acontecerá às 18h30, no espaço localizado na Avenida Governador Pedro Pedrossian, paralela à Avenida Presidente Médici. A ação homenageará o líder comunitário João Lira, que atuou por anos na Associação dos Moradores do Bairro Campo Velho.

