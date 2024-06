Prefeito de Várzea Grande empossa nova composição do ConCidade para biênio 2024/2026

Conselho da Cidade de Várzea Grande atua na formulação e execução de políticas urbanas integradas, promovendo o desenvolvimento urbano e econômico com a participação paritária da sociedade civil e do poder público. Nesta quarta-feira, 19 de junho, o prefeito de Várzea Grande, Kalil Baracat, presidiu a cerimônia de posse da nova composição do Conselho da Cidade (ConCidade) para o biênio 2024/2026.

