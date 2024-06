Prefeito e primeira-dama lamentam a morte de renomado poeta mato-grossense

Alto contraste

A+

A-

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, e a primeira-dama, Márcia Pinheiro, lamentaram a morte do renomado poeta e fundador do PEN Clube do Brasil em Mato Grosso, Airton Reis, ocorrida no fim da noite desta segunda-feira (10). Após oito dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a um enfisema pulmonar, ele não resistiu. “É com profundo pesar que recebemos a triste notícia do falecimento do Airton Reis, um grande poeta e escritor aqui do nosso estado. A cultura mato-grossense encontra-se em luto dessa perda”, lamentaram. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Caravana seleciona trabalhadores para centenas de vagas em Sinop e Sorriso

• Projeto que aumenta receita da Pré-Sal Petróleo S.A. é aprovado na CAE

• Subcomissão da Alfabetização na Idade Certa é instalada

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.