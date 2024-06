Prefeito e primeira-dama lamentam legado de justiça e humanidade do desembargador Paulo Lessa “Meu amigo, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo Lessa, nos deixou nesta quarta-feira, mas será sempre reverenciado...

“Meu amigo, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, Paulo Lessa, nos deixou nesta quarta-feira, mas será sempre reverenciado por sua firmeza e humanidade. Seus ideais já foram eternizados. Ele não apenas interpretou a lei com excelência, mas também se destacou como um verdadeiro defensor das causas sociais, especialmente na luta contra a violência. Sua influência e seus esforços incansáveis proporcionaram avanços significativos na proteção dos direitos das mulheres e na promoção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirmou o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, lamentando o falecimento do desembargador aposentado do TJMT, Paulo Lessa, ocorrido na manhã desta quarta-feira (19). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



