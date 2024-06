Prefeito Emanuel Pinheiro inspeciona obras da saúde em Cuiabá

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, vistoriou o andamento das obras da Unidade de Saúde da Família (USF) do Coxipó do Ouro, em Cuiabá. A unidade faz parte do pacote de cinco USFs que serão entregues ainda na primeira quinzena de julho, garantindo mais conforto aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) e melhores condições de trabalho aos servidores. A vistoria foi realizada no dia 11.

