Prefeito Emanuel Pinheiro se despede do 'Zé Gotinha' em cerimônia de vacinação

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, juntamente com o secretário municipal de Saúde, Deiver Alessandro Teixeira, participou da cerimônia simbólica que marcou a despedida do personagem ‘Zé Gotinha’ das campanhas de vacinação contra a poliomielite, direcionadas para crianças de 1 a menores de 5 anos. A ação ocorreu na manhã desta quarta-feira (5), na CMEI Governador José Garcia Neto, na região do Coxipó.

