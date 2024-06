Prefeito Emanuel Pinheiro vistoria obras de pavimentação no Três Poderes e beneficia mais de três mil moradores

Alto contraste

A+

A-

O bairro Três Poderes terá mais de 5 km de vias asfaltadas, e em algumas ruas a mudança já é realidade. Uma delas é a Avenida Amazonas, que após algumas semanas de preparação com os serviços de drenagem, já foi transformada com a aplicação da massa asfáltica. O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, segue avançando e, em breve, novas ruas também ganharão o tom acinzentado proporcionado pelo asfalto. Outras duas vias, a Rua das Missões e a Rua dos Lírios, logo estarão prontas; no momento, estão sendo executados os serviços de drenagem. Na Rua Canaã, meia pista já recebeu o asfalto nesta segunda-feira (10) com previsão para ser concluída nesta terça-feira (11). Com a ação, mais de 3.200 moradores serão beneficiados. Outros bairros também serão contemplados com asfaltamento conforme a programação. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Ações da Guarda Municipal garantem segurança preventiva no trânsito

• Governo vai criar 12 unidades de conservação na Caatinga

• CDD debate nesta quarta impacto da inteligência artificial nas eleições

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.