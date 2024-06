Prefeito entrega oficialmente as instalações do Complexo de Educação Superior Pe. Lothar aos alunos

O prefeito José Carlos do Pátio, participou na noite desta segunda-feira (3), de uma reunião solicitada pelo DCE e entregou oficialmente, as instalações pediais do novo Complexo de Educação Superior Pe. Lothar Bauchrowitz que abriga o Campus avançado da Unemat – Universidade Estadual do Mato Grosso, inaugurando também, as instalações do novo auditório/anfiteatro da instituição.

