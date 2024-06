Momento MT |Do R7

Prefeitura de Cuiabá convoca aprovados em diversas funções educacionais A Prefeitura de Cuiabá publica nesta terça-feira (18), cinco editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado...

Alto contraste

A+

A-

A Prefeitura de Cuiabá publica nesta terça-feira (18), cinco editais de convocação de candidatos aprovados no Processo Seletivo Simplificado para Contratos Temporários de Prestação de Serviços por Tempo Determinado e Formação de Cadastro de Reserva Nº 004/2023/GS/SME, publicado na Gazeta Municipal Nº 687, de 16/08/2023, página 9 a 22, da Secretaria Municipal de Educação. Estão sendo convocados aprovados nas funções de Pedagogo para Sala de Recurso Multifuncional, Professor de Educação Física, Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), Técnico em Manutenção e Infraestrutura na função de Auxiliar de Serviços Gerais (TMIE – ASG) e Instrutor de Libras para unidades educacionais localizadas nas Regionais Norte, Oeste e Leste. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Polícia Civil prende em Goiás autor de tentativa de homicídio contra advogado e esposa em Várzea Grande

• Conselho Superior escolhe cinco novos procuradores de Justiça

• PF intercepta encomenda contendo moeda falsa

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.