Prefeitura de Cuiabá disponibiliza 72 toneladas de massa asfáltica para tapa-buracos em quatro bairros

Cerca de 72 toneladas de massa asfáltica foram disponibilizadas pela Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Obras Públicas, para atender ao programa de tapa-buracos em quatro locais. A ação, desenvolvida nesta segunda-feira (3), contou com quatro equipes atuando no Jardim Universitário, Sonho Meu (região do Pedra 90), Altos do Parque e Avenida Antártica, sentido distrito do Sucuri. Cada uma delas recebeu 18 toneladas de massa para executar o serviço. Nesta terça-feira (4), a ação prosseguirá no Altos do Parque, Sonho Meu, região Central e também no CPA 4. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



