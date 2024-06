Prefeitura de Cuiabá promove Semana do Meio Ambiente com atividades educativas e plantio de árvores

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, convida a população para participar da programação da Semana do Meio Ambiente, que será aberta na próxima terça-feira (04), com uma palestra técnica ministrada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Mato Grosso (Crea-MT), a partir das 18 horas, no plenário da autarquia. Os interessados precisam registrar a inscrição por meio do link https://forms.gle/LnibYMU4Ne6KXW6m7 para garantir a participação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.