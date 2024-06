Prefeitura de Cuiabá realiza intervenções para melhorar o trânsito na Avenida República do Líbano

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Obras, está realizando novas intervenções nas imediações da antiga rotatória da Avenida República do Líbano para melhoramento do fluxo do trânsito. Essa obra é de extrema importância para a região, visando não só valorizar o local, mas também melhorar a mobilidade urbana, tornando o trânsito mais eficiente e agradável para moradores e visitantes da capital.

