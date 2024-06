Prefeitura de Sinop é destaque nacional por excelência em informações contábeis e fiscais

Alto contraste

A Prefeitura de Sinop recebeu, na tarde desta segunda-feira (17), em primeiro lugar, o prêmio Qualidade da Informação Contábil e Fiscal - Ranking Siconfi, na categoria regional (Centro-Oeste) de melhor desempenho entre cidades com mais de 100 mil habitantes. A premiação ocorreu em Brasília (DF) e o prefeito Roberto Dorner recebeu a honraria das mãos do Secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron de Oliveira. “Essa é uma conquista que destaca a precisão e a qualidade das informações contábeis e fiscais do município de Sinop. Este prêmio não apenas reforça nossa posição de destaque no cenário nacional, mas também reflete nosso compromisso com a transparência e a gestão eficiente dos recursos públicos”, destacou. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Prefeitura de Sinop é premiada em Brasília por qualidade de informação Contábil e Fiscal

