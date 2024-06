Prefeitura de Sorriso anuncia construção de nova piscina no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI)

Nos próximos dias, deve ser entregue ao Departamento de Licitação, todos os projetos, planilhas e demais documentos para que seja construída uma nova piscina no Centro de Convivência da Pessoa Idosa (CCPI). Projetada pela Secretaria da Cidade (Semcid), a nova estrutura contará com 114 m² (basicamente pouco mais de 10m x 10m) e será instalada no espaço que, atualmente, é ocupado pelas duas piscinas do local.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.