Prefeitura de Sorriso entrega novo ônibus da Saúde com capacidade para 44 passageiros

A Prefeitura de Sorriso realizou nesta manhã, 11 de junho, a entrega de um ônibus com capacidade para 44 passageiros, avaliado em R$ 1,1 milhão. O veículo é equipado com dispositivo de poltrona móvel (DPT), para garantir acessibilidade; ar condicionado e banheiro, o que propiciará conforto em viagens mais longas, já que será usado para o serviço de transporte dos pacientes em tratamentos fora do domicílio (TFD), como Cuiabá e demais destinos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.