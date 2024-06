Preservar o Meio Ambiente: Um Chamado para o Desenvolvimento Sustentável

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) destacou, em pronunciamento no Plenário nesta segunda-feira (10), a passagem do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho. A data foi instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU), em 1972, com o objetivo de chamar a atenção para os problemas ambientais e a importância da preservação dos recursos naturais.

