Primeira-dama de Mato Grosso lança programa inovador para educação

O Programa Ser Família + Educação, idealizado pela primeira-dama de Mato Grosso, Virginia Mendes, será implantado de forma piloto no Colégio Estadual Integrado Ilza Therezinha Picolli (CEI), na região do CPA, em Cuiabá. Virginia acompanhou o governador Mauro Mendes durante a inauguração do CEI, nesta quinta-feira (20.05), e disse estar feliz por iniciar uma ação tão importante para a educação pública numa escola moderna, tecnológica e com os olhos voltados à comunidade e ao seu entorno.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.