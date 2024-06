Professoras são demitidas após tentar seduzir adolescente com fotos de lingerie As professoras Alexsia Saldaris e Jennifer Larson pediram demissão após serem flagradas tentando seduzir um de seus alunos com fotos...

Alto contraste

A+

A-

As docentes decidiram sair da escola

As professoras Alexsia Saldaris e Jennifer Larson pediram demissão após serem flagradas tentando seduzir um de seus alunos com fotos sensuais pelo Snapachat. As docentes da Joseph Craig High School em Janesville, Wisconsin, nos Estados Unidos, também são acusadas de tentarem fazer sexo com o adolescente.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• Professoras enviam fotos de lingerie e propõem encontros a adolescente

• Relatório de Ação Governamental de 2023 é apresentado na ALMT

• Debatedores criticam novas diretrizes do MEC para educação infantil



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.