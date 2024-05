Programa de Regularização Fundiária beneficia moradores de Várzea Grande com escrituras registradas em cartório Após quase 40 anos, a moradora do bairro 15 de Maio em Várzea Grande, Adelina Benedita da Silva Lemes realizou o sonho de ter a escritura...

Após quase 40 anos, a moradora do bairro 15 de Maio em Várzea Grande, Adelina Benedita da Silva Lemes realizou o sonho de ter a escritura da casa própria. O teto que abrigou os três filhos, conquistado com muito trabalho, agora tem documento registrado em Cartório. Graças ao maior programa de Regularização Fundiária de Mato Grosso, numa iniciativa da Assembleia Legislativa de Mato Grosso - ALMT em parceria com o governo do Estado, Tribunal de Justiça - TJMT e Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso - Anoreg. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



