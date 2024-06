Momento MT |Do R7

Programa REM MT: Consulta e diálogo com os Povos e Comunidades Tradicionais de Mato Grosso O Programa REM MT finalizou as ações de consulta aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) do Estado após a realização de uma série...

O Programa REM MT finalizou as ações de consulta aos Povos e Comunidades Tradicionais (PCTs) do Estado após a realização de uma série de oficinas, que alcançaram os PCTs de cinco regiões de Mato Grosso. As oficinas foram realizadas em Cuiabá, Rondonópolis, Cáceres, Juína e Luciara, entre os meses de abril e maio de 2024.

