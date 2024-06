Programa "Ser Luverdense Habitação" revoluciona políticas habitacionais em Mato Grosso

Alto contraste

O Programa "Ser Luverdense Habitação" tem se destacado e se tornado referência em habitação em Mato Grosso. Nesta terça-feira (11), o presidente da Câmara Setorial Temática da Moradia Popular da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), deputado estadual Wilson Santos e o presidente da MT Participações e Projetos S/A (MTPAR), Wener Santos visitaram a Prefeitura para conhecer de perto os projetos habitacionais implementados em Lucas do Rio Verde. Na ocasião, o vice-prefeito Marcio Pandolfi e a primeira-dama e secretária de Assistência Social e Habitação, Janice Ribeiro apresentaram as ações e política pública. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



