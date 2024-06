Projeto "Adote um Espaço" promove mutirão de limpeza e plantio de mudas em parque municipal

A primeira ação do projeto "Adote um Espaço", lançado no último dia 5 de junho pela Prefeitura de Várzea Grande, em parceria com o Ministério Público, será realizado neste sábado, 22 de junho, das 8h às 11h30, no Parque Municipal Flor do Ipê. Com a participação do Grêmio Estudantil da Escola Estadual José Leite de Moraes, a atividade incluirá um mutirão de limpeza e o plantio de mudas, envolvendo a comunidade estudantil local.

