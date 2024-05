Projeto Bombeiros nas Escolas: Capacitação de Estudantes em Primavera do Leste

O Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso (CBMMT) iniciou nesta terça-feira (14.05) a 2ª edição do projeto Bombeiros nas Escolas, no município de Primavera do Leste (234 km de Cuiabá), com o objetivo de capacitar estudantes para que possam reconhecer situações de risco e adotar medidas preventivas.

