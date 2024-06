Projeto de Lei propõe instalação de câmeras de segurança em escolas de Lucas do Rio Verde

O vereador Wlad Mesquita (Republicanos) apresentou uma proposta para que todas as unidades educacionais de Lucas do Rio Verde passem a contar com câmeras de seguranças em suas áreas comuns. O projeto de lei (PL nº 14/2024) define que as instituições públicas e privadas serão obrigadas a instalar os equipamentos em locais como entradas e saídas, corredores, pátios, áreas de recreação, bibliotecas e refeitórios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.