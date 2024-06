Projeto de lei propõe mudanças no interrogatório de testemunhas na justiça militar

Alto contraste

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei que estabelece que – a exemplo o que já acontece em julgamentos da justiça civil – em processos militares, o interrogatório direto à testemunha, sem intermediário. Conforme a proposta, a testemunha será inicialmente interrogada pela parte que a indicou (Ministério Público ou defesa). A parte com o posicionamento oposto fará as perguntas depois. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



