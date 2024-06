Projeto de qualificação para indígenas em aldeia Tadarimana A Aula Inaugural do Projeto Boe Bororo aconteceu na tarde desta segunda-feira (10) no auditório do Paço Municipal e contou com a...

A Aula Inaugural do Projeto Boe Bororo aconteceu na tarde desta segunda-feira (10) no auditório do Paço Municipal e contou com a presença de dezenas de indígenas da aldeia Tadarimana. Serão 14 cursos com certificação para até 270 pessoas. As aulas começarão efetivamente na comunidade nesta terça (11). O objetivo é ofertar capacitações para que os índios possam trabalhar com as profissões de modo a propagar a cultura indígena e terem mais independência financeira e, por fim, mais qualidade de vida. O projeto está sendo desenvolvido pela prefeitura de Rondonópolis, através da Secretaria de Ciências, Tecnologia e Inovação em parceria com a Obra Kolping. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



