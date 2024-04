Projeto "Elas Transformam" oferece cursos gratuitos na construção civil

Alto contraste

Elas Transformam: projeto oferece cursos gratuitos de capacitação na construção civil para estimular a equidade de gênero no setor

Historicamente dominado por homens, o setor de construção civil tem visto uma mudança significativa com o aumento da participação feminina. As mulheres têm buscado cursos de qualificação e aperfeiçoamento para ingressar no ramo, inclusive, muitas são provedoras de suas famílias.

