Projeto inovador propõe inclusão digital em conjuntos habitacionais do Minha Casa, Minha Vida

A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) tem reunião marcada para quarta-feira (12), às 10h, com 13 itens na pauta. Um deles é o projeto que determina que os conjuntos habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida sejam entregues com bibliotecas, laboratórios de informática e salas de estudo (PL 4.681/2019). De autoria do senador Jorge Kajuru (PSB-GO), a matéria tem o apoio da relatora, senadora Teresa Leitão (PT-PE), que apresentou um substitutivo (texto alternativo).

