Projeto "Primeiro as Damas" leva arte ao enfrentamento à violência contra a mulher

A Câmara de Cuiabá sediou na manhã de quarta-feira (05.06) a abertura do projeto “Primeiro as Damas”, de iniciativa da Associação Piano Gente com a Assembleia Legislativa e a Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). A pauta do evento foi abordar o enfrentamento e o combate à violência contra a mulher com palestras, rodas de conversas e apresentações culturais.

