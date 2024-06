Proposta de Botelho é destaque na Semana do Meio Ambiente em MT O encerramento da celebração da Semana Nacional do Meio Ambiente, realizado neste domingo (9), no parque Mãe Bonifácia, teve como...

O encerramento da celebração da Semana Nacional do Meio Ambiente, realizado neste domingo (9), no parque Mãe Bonifácia, teve como um dos destaques o Projeto de Lei 839/24, que institui a Política Estadual e cria o Sistema de Arborização Urbana no Estado, de autoria do deputado Eduardo Botelho, presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso – ALMT.

