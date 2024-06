Proposta de Jayme Campos para saque do FGTS em caso de calamidades

O senador Jayme Campos (União-MT) registrou, em pronunciamento na terça-feira (4), a apresentação de projeto com o objetivo tornar permanente a autorização para que o trabalhador tenha acesso à sua conta do FGTS sempre que o governo Federal reconhecer o estado de calamidade pública no município de sua residência. Pela sua proposta, a regulamentação do “saque calamidade” não poderá prever intervalo mínimo entre uma movimentação e outra.

