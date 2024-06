Momento MT |Do R7

Reforma da Lei de Processo Administrativo é aprovada com mudanças significativas Foi aprovado nesta quarta-feira (12) o projeto de reforma a Lei de Processo Administrativo (LPA - Lei 9.784, de 1999). O projeto,...

Foi aprovado nesta quarta-feira (12) o projeto de reforma a Lei de Processo Administrativo (LPA - Lei 9.784, de 1999). O projeto, aprovado em dois turnos pela Comissão Temporária para Exame de Projetos de Reforma dos Processos Administrativo e Tributário Nacional (CTIADMTR), pode seguir direto para a Câmara dos Deputados, caso não haja recursos para a análise em Plenário. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



