Rei Charles enfrenta desafios de saúde em sua agenda real A viagem planejada do Rei Charles e da Rainha Camilla nos países da Oceania sofrerá alterações devido a preocupações com a saúde...

Rei Charles enfrenta um câncer

A viagem planejada do Rei Charles e da Rainha Camilla nos países da Oceania sofrerá alterações devido a preocupações com a saúde do monarca. A visita à Nova Zelândia, que fazia parte do itinerário original, foi cancelada, segundo o site britânico Mirror.

