Rodovia Brasil-Bolívia: Oportunidades para o Agronegócio Brasileiro

Representantes do governo federal, do setor produtivo e do estado de Mato Grosso debateram nesta terça-feira (11), em audiência pública, as oportunidades e os desafios para a implantação da rodovia binacional Brasil-Bolívia. Os participantes avaliaram que o empreendimento, quando autorizado e concluído, tem o potencial de fortalecer o setor do agronegócio e as exportações brasileiras.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.