São Paulo sofre primeira derrota com Zubeldía e perde invencibilidade para o Cuiabá

Nesta quarta-feira (19.06), a invencibilidade de 12 jogos do técnico Luis Zubeldía à frente do São Paulo chegou ao fim. Em seu 13º jogo no comando da equipe, o treinador argentino sofreu sua primeira derrota, por 1 a 0, contra o Cuiabá, em pleno Morumbis, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória dos visitantes foi marcado por Eliel nos minutos finais do segundo tempo.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.