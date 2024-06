Seciti lança Projeto Wi-Fi na Praça em Rondonópolis

Alto contraste

A+

A-

A partir de hoje (14), a população de Rondonópolis vai poder contar com o serviço de Wi-Fi gratuito nas praças da cidade. É que a Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciti) inaugura, nesta noite, às 18h, no Bairro Cidade Natal, o Projeto Wi-Fi na Praça. Além desse, outros quatro bairros vão estrear o projeto neste fim de semana. No sábado ganham um ponto de internet gratuita as praças do Jardim Eldorado, às 16h, e do Serra Dourada, às 18h. Já os bairros Jardim Tropical e Vila Verde vão poder conferir a conexão à internet no domingo, respectivamente às 16h e 18 horas. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• Servidores do meio ambiente decidem entrar em greve no dia 24

• Comissão aprova licença-maternidade de 180 dias para bombeira e policial

• Seciti lança, nesta sexta-feira (14), Projeto Wi-Fi na Praça no Cidade Natal

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.