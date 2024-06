Secretaria de Assistência adere programa federal e estará realizando quatro oficinas em Várzea Grande

A Secretaria de Assistência Social aderiu ao Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho (Acessuas Trabalho) - desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome - que busca a autonomia das famílias usuárias da política de assistência social, por meio da integração ao mundo do trabalho. Durante seis meses, equipes da secretaria estarão fazendo o acompanhamento de 200 usuários que estarão participando das oficinas em quatro polos diferentes.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.