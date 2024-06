Secretaria de Ordem Pública: Compromisso com Transparência e Zelo

A Secretaria Municipal de Ordem Pública e Defesa Civil reforça seu compromisso com a transparência e zelo na administração pública. Em comunicado, a Secretaria se coloca à disposição da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) para colaborar no esclarecimento de fatos apontados na “Operação Ragnatela”, que levantou suspeitas de envolvimento de servidores com uma facção criminosa.

