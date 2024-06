Seduc-MT revoluciona ensino de matemática com plataforma gamificada A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) firmou uma parceria com a Plataforma de jogos gamificadas Matific,...

A Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso (Seduc-MT) firmou uma parceria com a Plataforma de jogos gamificadas Matific, que oferece um caminho de aprendizagem personalizado e adaptativo em matemática para crianças do ensino fundamental. O objetivo da parceria é potencializar o processo de aprendizagem da disciplina nas escolas da rede estadual que ofertam do 5º ao 9º ano do fundamental. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



