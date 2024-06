Seminário discute políticas públicas para o setor esportivo em MT

A terceira edição do Seminário da Escola de Formação em Esporte e Lazer será nos dias 18 e 19 de junho, com diferentes conteúdos sobre políticas públicas para o setor esportivo em Mato Grosso. O evento faz parte do programa de qualificação implantado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) em parceria com a Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat).

