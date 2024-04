Senador Cleitinho questiona aumento salarial da presidente do Banco do Brasil

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (23), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) lançou críticas à proposta de aumento salarial para a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. O parlamentar questionou os critérios de cálculo de reajuste, destacando a disparidade entre o percentual concedido aos funcionários do alto escalão e à população em geral.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.