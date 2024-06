Senador Paulo Paim destaca ações emergenciais e desafios na reconstrução do RS

O senador Paulo Paim (PT-RS) ressaltou, em pronunciamento nesta quarta-feira (12), as ações do governo federal e as necessidades do Rio Grande do Sul após as enchentes que atingiram o estado. O parlamentar destacou que o governo destinou R$ 62,5 bilhões em medidas emergenciais ao estado, após as fortes chuvas. Entre as ações, ele citou a antecipação de benefícios e a prorrogação do pagamento de tributos, além do Auxílio Reconstrução, de R$ 174 milhões, destinado a ajudar famílias a repor itens perdidos nas enchentes, com um valor inicial de R$ 5,1 mil por família.

