Senadora Janaína Farias destaca prazos para registro de propostas no PAC

A senadora Janaína Farias (PT-CE) chamou a atenção, em pronunciamento na quarta-feira (17), para os prazos em que as prefeituras devem registrar suas propostas no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Segundo a parlamentar, os prazos na área de esporte se encerram nesta quinta-feira (18) e na área de educação, em 6 de maio, enquanto nas áreas de saúde e cultura expiram em 10 de maio.

