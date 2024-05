Servidores dos CRAS e CCI se reúnem para fortalecer a rede de proteção social em Cuiabá

Alto contraste

Os servidores que atuam nas 14 unidades dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e nas 4 unidades dos Centros de Convivência para Idosos (CCI) participaram nesta sexta-feira (24) do 2º Encontro Formativo do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), realizado no auditório da Casa dos Conselhos. Atualmente, o programa conta com 877 participantes cadastrados nas unidades do CRAS e 1.360 participantes nas unidades dos CCI. O tema do encontro foi “O SCFV ponto a ponto – referência e contrarreferência CRAS e CREAS” e teve como principal objetivo o fortalecimento das ações, bem como a articulação entre os serviços oferecidos nessas unidades no atendimento de usuários identificados em situação de violação de direitos e sua inserção no Serviço de Convivência. Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



